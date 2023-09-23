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В Одессе временно остановлено движение трамвая №20: коммунальщики предоставили альтернативу

23 сентября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе временно остановлено движение трамвая
Трамвай в Одессе. Фото: google
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 сентября, из-за массовых отключений света, в Одессе не будет курсировать трамвай №20. Вместо электротранспорта на маршрут вышли автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

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График курсирования

  • начало работы в 06:10;
  • конец работы в 22:02;
  • последняя отправка от Херсонского сквера в 21:04.

Коммунальщики отмечают, что интервал движения будет составлять 40 минут, а льготный проезд сохранится для всех категорий.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

Кроме того, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

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