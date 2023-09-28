Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе два трамвая изменяют схему маршрута: детали arrow

В Одессе два трамвая изменяют схему маршрута: детали

28 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе два трамвая изменяют схему маршрута: детали
Трамвай в Одессе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с завершением первого этапа ремонтных работ на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской, с 29 сентября 2023 г. грядут изменения в работе трамвайных маршрутов. Речь идет о трамвае №17 и 5.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Трамвайный маршрут №17 начинает свою работу по обычной схеме. То есть он возвращается к своему обычному маршруту без ограничений.

Однако трамвайный маршрут № 5 будет работать по измененной схеме "Аркадия — пл. Алексеевская" до завершения второго этапа работ. После завершения всех ремонтных работ маршрут № 5 вернется к своему обычному режиму движения: "Аркадия – Автовокзал".

Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете обращаться в информационный центр по телефонам: 717 54 54, 7 886 886.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

Кроме того, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз