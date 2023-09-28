В Одессе два трамвая изменяют схему маршрута: детали

Трамвай в Одессе. Фото: google

В связи с завершением первого этапа ремонтных работ на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской, с 29 сентября 2023 г. грядут изменения в работе трамвайных маршрутов. Речь идет о трамвае №17 и 5.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Трамвайный маршрут №17 начинает свою работу по обычной схеме. То есть он возвращается к своему обычному маршруту без ограничений.

Однако трамвайный маршрут № 5 будет работать по измененной схеме "Аркадия — пл. Алексеевская" до завершения второго этапа работ. После завершения всех ремонтных работ маршрут № 5 вернется к своему обычному режиму движения: "Аркадия – Автовокзал".

Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете обращаться в информационный центр по телефонам: 717 54 54, 7 886 886.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

Кроме того, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.