В Одессе после ремонта дорог на маршруты возвращаются трамваи
С 21 октября в Одессе возобновляют полную работу трамвайные маршруты №5 и №28. Коммунальщики отмечают, что будет работать электротранспорт с семи утра и интервалом в 10 минут.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".
Как будут курсировать маршруты
- трамвай №5 — от Аркадии до автовокзала;
- трамвай №28 — от парка Шевченко до улицы Пастера.
Какие работы выполнили на маршрутах
На перекрестке улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской возле кинотеатра "Родина" был произведен капитальный ремонт путей и выполнен данный объем работ:
- замена 6 комплектов стрелочных переводов с электрификацией стрелок;
- замена 3 пересечений;
- замена 66 м. пог. кривого участки пути;
- замена 73 м. пог. прямого участка пути.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.
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