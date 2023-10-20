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В Одессе после ремонта дорог на маршруты возвращаются трамваи

20 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе после ремонта дорог на маршруты возвращаются трамваи
Трамваи на Старосенной площади. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С 21 октября в Одессе возобновляют полную работу трамвайные маршруты №5 и №28. Коммунальщики отмечают, что будет работать электротранспорт с семи утра и интервалом в 10 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

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Как будут курсировать маршруты

  • трамвай №5 — от Аркадии до автовокзала;
  • трамвай №28 — от парка Шевченко до улицы Пастера.

Какие работы выполнили на маршрутах

На перекрестке улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской возле кинотеатра "Родина" был произведен капитальный ремонт путей и выполнен данный объем работ:

  • замена 6 комплектов стрелочных переводов с электрификацией стрелок;
  • замена 3 пересечений;
  • замена 66 м. пог. кривого участки пути;
  • замена 73 м. пог. прямого участка пути.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

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