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В Одесі запустили е-проїзний для школярів та студентів — як придбати

1 листопада 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі запустили е-проїзний для школярів та студентів
Одеський трамвай. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку. 

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"Такі проїзні квитки дійсні протягом календарного місяця і придбати їх можна скануючи QR-код, розміщений у всіх видах міського транспорту", — розповів керівник Південного макрорегіонального управління ПриватБанку Олексій Цимбалюк. 

Як користуватися е-проїзним

При скануванні QR, в меню "Міський транспорт" у вкладці "Проїзні", відкрита можливість вибору та оплати необхідного проїзного: можна обрати за видом транспорту, періодом користування та видом квитка. Учнівський проїзний на трамвай чи тролейбус коштуватиме 60 грн, на трамвай і тролейбус — 80 грн, студенти купуватимуть пільгові проїзні на трамвай чи тролейбус за 120 грн та на обидва види транспорту — 170 грн. 

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси перекрили рух до кінця року у зв'язку з проведенням капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу.

Також ми писали, що державний ПриватБанк запустив технологію безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для бізнес-клієнтів. Послуга буде доступна по всій країні.

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