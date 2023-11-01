В Одессе запустили е-проездной для школьников и студентов

Одесский трамвай. Фото: Новини.LIVE

В общественном транспорте Одессы была запущена льготная программа для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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"Такие проездные билеты действительны в течение календарного месяца и приобрести их можно сканируя QR-код, размещенный во всех видах городского транспорта", — рассказал руководитель Южного макрорегионального управления ПриватБанка Алексей Цымбалюк.

Как пользоваться е-проездным

При сканировании QR в меню "Городской транспорт" во вкладке "Проездные" открыта возможность выбора и оплаты необходимого проездного: можно выбрать по виду транспорта, периоду пользования и виду билета. Ученик проездной на трамвай или троллейбус будет стоить 60 грн, на трамвай и троллейбус — 80 грн, студенты будут покупать льготные проездные на трамвай или троллейбус за 120 грн и на оба вида транспорта — 170 грн.

Напомним, в Приморском районе Одессы перекрыли движение до конца года из-за проведения капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска.

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