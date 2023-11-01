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В Одессе запустили е-проездной для школьников и студентов

1 ноября 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе запустили е-проездной для школьников и студентов
Одесский трамвай. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В общественном транспорте Одессы была запущена льготная программа для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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"Такие проездные билеты действительны в течение календарного месяца и приобрести их можно сканируя QR-код, размещенный во всех видах городского транспорта", — рассказал руководитель Южного макрорегионального управления ПриватБанка Алексей Цымбалюк.

Как пользоваться е-проездным

При сканировании QR в меню "Городской транспорт" во вкладке "Проездные" открыта возможность выбора и оплаты необходимого проездного: можно выбрать по виду транспорта, периоду пользования и виду билета. Ученик проездной на трамвай или троллейбус будет стоить 60 грн, на трамвай и троллейбус — 80 грн, студенты будут покупать льготные проездные на трамвай или троллейбус за 120 грн и на оба вида транспорта — 170 грн.

Напомним, в Приморском районе Одессы перекрыли движение до конца года из-за проведения капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска.

Также мы писали, что государственный Приватбанк запустил технологию бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для бизнес-клиентов. Услуга будет доступна по всей стране.

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