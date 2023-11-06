Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися
Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси.
Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських.
За її словами, у місті є пошкодження інфраструктурних об'єктів та комунікацій. Усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.
"Я тільки що повернулася з вулиці Софіївської, там працює наш міський штаб, там працює районна адміністрація, одразу ж видаються акти, управителі будинків, які обслуговують ті будинки. Також оформлюють акти обстеження заповнюють їх, здають районну адміністрацію", — сказала Мостовських.
Де відкрили гуманітрані штаби
- в Хаджибейському районі штаб працює за адресою: вул. Чернишевського, 92 — з 8:00 до 17:00;
- у Приморському районі оперативний штаб працює за адресою: вул. Софіївська, 5, — 8:30 до 17:00.
Окремо директорка департаменту ЖКГ зазначила, що у штабі можна отримати консультацію щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей.
Скільки пошкоджено об'єктів
- 239 вікон, дверей балконних, блоків,
- 16 вхідних дверей,
- 28 кв.м. покрівлі,
- місця загального користування — 35 віконних блоків та дверей.
Ремонт транспортної інфраструктури
За словами Наталі Мостовських, після відновлення комунальних мереж, одразу з можливий ремонт транспортного полотна. Це необхідно, щоб трамваї, які поєднують різні райони міста, могли відновити свій рух.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували по вулиці Софіївській.
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