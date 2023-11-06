Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися

Пошкодження будинку за Софіївській. Фото: Новини.LIVE

Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси.

Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських.

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За її словами, у місті є пошкодження інфраструктурних об'єктів та комунікацій. Усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.

"Я тільки що повернулася з вулиці Софіївської, там працює наш міський штаб, там працює районна адміністрація, одразу ж видаються акти, управителі будинків, які обслуговують ті будинки. Також оформлюють акти обстеження заповнюють їх, здають районну адміністрацію", — сказала Мостовських.

Де відкрили гуманітрані штаби

в Хаджибейському районі штаб працює за адресою: вул. Чернишевського, 92 — з 8:00 до 17:00;

у Приморському районі оперативний штаб працює за адресою: вул. Софіївська, 5, — 8:30 до 17:00.

Окремо директорка департаменту ЖКГ зазначила, що у штабі можна отримати консультацію щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей.

Скільки пошкоджено об'єктів

239 вікон, дверей балконних, блоків,

16 вхідних дверей,

28 кв.м. покрівлі,

місця загального користування — 35 віконних блоків та дверей.

Ремонт транспортної інфраструктури

За словами Наталі Мостовських, після відновлення комунальних мереж, одразу з можливий ремонт транспортного полотна. Це необхідно, щоб трамваї, які поєднують різні райони міста, могли відновити свій рух.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували по вулиці Софіївській.