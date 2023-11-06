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Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися

6 листопада 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися
Пошкодження будинку за Софіївській. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси. 

Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомила директорка департаменту міського господарства Наталя Мостовських. 

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За її словами, у місті є пошкодження інфраструктурних об'єктів та комунікацій. Усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.

"Я тільки що повернулася з вулиці Софіївської, там працює наш міський штаб, там працює районна адміністрація, одразу ж видаються акти, управителі будинків, які обслуговують ті будинки. Також оформлюють акти обстеження заповнюють їх, здають районну адміністрацію", — сказала Мостовських. 

Де відкрили гуманітрані штаби

  • в Хаджибейському районі штаб працює за адресою: вул. Чернишевського,  92 — з 8:00 до 17:00;
  • у Приморському районі оперативний штаб працює за адресою: вул. Софіївська, 5, — 8:30 до 17:00. 

Окремо директорка департаменту ЖКГ зазначила, що у штабі можна отримати консультацію щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей.

Скільки пошкоджено об'єктів

  • 239 вікон, дверей балконних, блоків,  
  • 16 вхідних дверей,
  • 28 кв.м. покрівлі, 
  • місця загального користування — 35 віконних блоків та дверей.                             

Ремонт транспортної інфраструктури

За словами Наталі Мостовських, після відновлення комунальних мереж, одразу з можливий ремонт транспортного полотна. Це необхідно, щоб трамваї, які поєднують різні райони міста, могли відновити свій рух. 

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували по вулиці Софіївській. 

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