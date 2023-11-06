Пострадавшие одесситы могут получить помощь — куда обращаться

Повреждение дома по Софиевской. Фото: Новини.LIVE

Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.

Об этом в комментарии Новинам.LIVE сообщила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

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По ее словам, в городе есть повреждения инфраструктурных объектов и коммуникаций. Все коммунальные службы работают над скорейшим устранением проблем и оказывают всю необходимую помощь жильцам домов.

"Я только что вернулась с улицы Софиевской, там работает наш городской штаб, там работает районная администрация, сразу же издаются акты, управляющие домов, которые обслуживают эти дома. Также оформляют акты обследования, заполняют их, сдают районную администрацию", — сказала Мостовских.

Где открыли гуманитарные штабы

в Хаджибейском районе штаб работает по адресу ул. Чернышевского, 92 — с 8:00 до 17:00;

в Приморском районе оперативный штаб работает по адресу ул. Софиевская, 5 — 8:30 до 17:00.

Отдельно директор департамента ЖКХ отметила, что в штабе можно получить консультацию по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи на восстановление окон и дверей.

Сколько повреждено объектов

239 окон, дверей балконных, блоков,

16 входных дверей,

28 кв.м. кровли,

места общего пользования — 35 оконных блоков и дверей.

Ремонт транспортной инфраструктуры

По словам Натальи Мостовских, после восстановления коммунальных сетей сразу же возможен ремонт транспортного полотна. Это необходимо, чтобы трамваи, объединяющие разные районы города, могли возобновить свое движение.

Напомним, в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.