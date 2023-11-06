В Одесі усувають наслідки нічної атаки на центр міста

Вирва у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі російські терористи завдали удару по історичному центру Одеси. Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Наразі на місці влучання ракети працюють усі необхідні екстрені служби, а для місцевих мешканців створили спеціальні хаби, куди вони можуть звернутися по допомогу.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження художнього музею

За словами голови наукового відділу Одеського художнього музею Кирила Ліпатова, з музею відбулися дві хвилі евакуації нашої колекції, історичні частини інтер'єру не постраждали. Також він зазначив, що основний удар прийшовся на екстер'єр історичної будівлі, а саме на огорожу та фасад.

"Сьогодні збиратиметься комісія від ЮНЕСКО та компетентних архітекторів і реставраторів для встановлення шкоди культурному насліддю. Після цього можна роботи висновки матеріалі збитки", — сказав Кирило Ліпатов.

Історик Кирило Ліпатов. Фото: Новини.LIVE

Музей-іменинник

Зазначимо, що сьогодні, 6 листопада, в Одеському художньому музеї мали відбуватися заходи, щодо його дня відкриття.

"124 роки, як будівля стала офіційно музеєм, є культурно спадщиною. І ми вдячні, що не відбулося значних пошкоджень, самих руйнацій будівлі. Все інше відбудуємо. Зараз будуть першочергові дії щодо консервації будівлі. Якщо ми будемо казати про більш глибокі дії щодо реставрації, то це буде відбуватися після перемоги", — розповіла в.о. директора музею Катерина Кулай.

В. о. директора музею Катерина Кулай. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що після оцінки руйнацій буде відомо, коли відвідувачі знову зможуть насолодитись витворами мистецтва.

Пошкоджена будівля музею. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки також постраждали містяни

Наразі відомо, що вибуховою хвилею у місті пошкодженими або частково зруйнованими залишаються 20 житлових будинків. Людей з аварійних осель евакуювали та надають необхідну медичну та соціальну допомогу.

"Спочатку було два вибухи, потім чоловік став казати, що треба йти до укриття. Потім знову вибухнуло і ми спустили до низу. І під час вже другого вибуху в нас вибило вікна. До кінця тривоги ми просиділи в укритті та не знали, що з нашою квартирою. Зараз нам допомагають забивати вікна і двері, а ми збираємося до сина", — каже місцева мешканка Надія.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Від будинку відлетіла частина фасаду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок нічної російської атаки по Одесі вісім місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох госпіталізовано.