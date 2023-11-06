Сили оборони розповіли про наслідки нічного обстрілу Одеси

Наслідки обстрілів Одеси. Фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.

Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня.

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У відомстві розповіли, що сьогодні вночі окупанти вдарили по Одесі, ймовірно, ракетою "Оніксом" і "Іскандером-М". Росіяни влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі.

"Вибуховою хвилею зруйновано кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Одеси. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Одеси. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Одеси. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Одеси. Фото: t.me/SJTF_Odes 1 / 4

Окрім того, по Одеській області загарбники випустили дрони типу Shahed-131/136. У Силах оборони півдня зазначили, що ця атака була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі регіону. Силам ППО вдалося знищити 15 дронів, але все ж є влучання і пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.

"Пожежу оперативно ліквідовано. П'ятеро місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу з різними травмами. Їх ушпиталено", — додали у відомстві.

Цієї ночі окупанти також спрямували протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Окрім того, ракета Х-59 була випущена по Миколаївщині, однак її знищили сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.