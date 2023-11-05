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Повибивало вікна й двері — ЗМІ показали кадри з місця обстрілу Одеси

5 листопада 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повибивало вікна й двері — ЗМІ показали кадри з місця обстрілу Одеси
Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали житлові будинки. Сталося це ввечері, 5 листопада, під час повітряної тривоги в південних областях, зокрема Одеській.

Відповідні фото оприлюднило Суспільне.

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"Наслідки атаки РФ по Одесі. Вибуховою хвилею пошкодило будівлі та вибило вікна", — йдеться в дописі під фото.

Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада
Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада
Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада
Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, що ввечері, 5 листопада, в Одесі лунали вибухи. В той час в області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Також ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Вони запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по регіону.

Додамо, що після обіду 5 листопада на Одещині місцеві жителі теж чули вибухи. Відомо, що пошкодження отримали приватні домоволодіння. У людей повибивало шибки та двері.

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