Повибивало вікна й двері — ЗМІ показали кадри з місця обстрілу Одеси

Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали житлові будинки. Сталося це ввечері, 5 листопада, під час повітряної тривоги в південних областях, зокрема Одеській.

Відповідні фото оприлюднило Суспільне.

Читайте також:

Фото наслідків обстрілу Одеси 5 листопада

"Наслідки атаки РФ по Одесі. Вибуховою хвилею пошкодило будівлі та вибило вікна", — йдеться в дописі під фото.

Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російського обстрілу Одеси 5 листопада. Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, що ввечері, 5 листопада, в Одесі лунали вибухи. В той час в області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Також ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Вони запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по регіону.

Додамо, що після обіду 5 листопада на Одещині місцеві жителі теж чули вибухи. Відомо, що пошкодження отримали приватні домоволодіння. У людей повибивало шибки та двері.