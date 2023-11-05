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Выбило окна и двери — СМИ показали кадры с места обстрела Одессы

5 ноября 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выбило окна и двери — СМИ показали кадры с места обстрела Одессы
Последствия обстрела Одессы 5 ноября. Фото: Суспільне Одеса
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате российской атаки на Одессу пострадали жилые дома. Произошло это вечером, 5 ноября, во время воздушной тревоги в южных областях, в частности Одесской.

Соответствующие фото обнародовало Общественное.

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Фото последствий обстрела Одессы 5 ноября

"Последствия атаки РФ по Одессе. Взрывной волной повредило здания и выбило окна", — говорится в сообщении под фото.

Последствия российского обстрела Одессы 5 ноября
Последствия обстрела Одессы 5 ноября. Фото: Суспільне Одеса
Последствия российского обстрела Одессы 5 ноября
Последствия обстрела Одессы 5 ноября. Фото: Суспільне Одеса
Последствия российского обстрела Одессы 5 ноября
Последствия обстрела Одессы 5 ноября. Фото: Суспільне Одеса

Напомним, что вечером, 5 ноября, в Одессе раздавались взрывы. В то время в области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области. Они запустили противорадиолокационную ракету Х-31П по региону.

Добавим, что после обеда 5 ноября в Одесской области местные жители тоже слышали взрывы. Известно, что повреждения получили частные домовладения. У людей выбило стекла и двери.

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