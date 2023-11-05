Выбило окна и двери — СМИ показали кадры с места обстрела Одессы
В результате российской атаки на Одессу пострадали жилые дома. Произошло это вечером, 5 ноября, во время воздушной тревоги в южных областях, в частности Одесской.
Соответствующие фото обнародовало Общественное.
Фото последствий обстрела Одессы 5 ноября
"Последствия атаки РФ по Одессе. Взрывной волной повредило здания и выбило окна", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, что вечером, 5 ноября, в Одессе раздавались взрывы. В то время в области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области. Они запустили противорадиолокационную ракету Х-31П по региону.
Добавим, что после обеда 5 ноября в Одесской области местные жители тоже слышали взрывы. Известно, что повреждения получили частные домовладения. У людей выбило стекла и двери.
Читайте Новини.LIVE!