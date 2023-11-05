З'явилися перші фото денного обстрілу Одещини

Наслідки обстрілу на Одещині. Фото: Місцеві ЗМІ

Сьогодні, 5 листопада, російські терористи вкотре атакували Одещину. Після обіду в області прогримів вибух. Наразі відомо, що пошкодження отримали приватні домоволодіння. У людей повибивало шибки та двері.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повітряна тривога в Одесі

Нагадаємо, сьогодні, в Одесі та області двічі звучала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про небезпеку ракетного удару. Під час однієї із тривог, в регіоні пролунав вибух, його було чути навіть деяким одеситам.

Також ми писали, що Росія досі має достатню кількість ракет для масованої повітряної атаки по Україні. Вона здатна запустити одночасно до 56 крилатих ракет типу "Калібр". Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб ЗСУ оцінює як високий постійно. А в разі виходу ворожих ракетоносіїв на бойове чергування він підвищується.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти вкотре обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, а також в навчальний заклад. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще шестеро — отримали поранення.