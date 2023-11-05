Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія може застосувати проти України до 56 ракет типу "Калібр" одночасно, — Гуменюк arrow

Росія може застосувати проти України до 56 ракет типу "Калібр" одночасно, — Гуменюк

5 листопада 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія може застосувати проти України до 56 ракет типу "Калібр" одночасно, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія досі має достатню кількість ракет для масованої повітряної атаки по Україні. Вона здатна запустити одночасно до 56 крилатих ракет типу "Калібр". 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"З урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні - 4, то ми можемо говорити, що на виході спостерігали й до 5 ракетоносіїв. У ворога ще є потенціал і дуже потужний", — зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Гуменюк, також додала, що рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб ЗСУ оцінює як високий постійно. А в разі виходу ворожих ракетоносіїв на бойове чергування він підвищується.

"Ворога недооцінювати не можна, в них достатньо ракетоносіїв – і надводних, і підводних, які здатні наносити ураження, і готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони всі переховані в бухтах, нагадаю, що у ворога вистачає підступності бити й безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що можуть наразити на серйозну небезпеку і свій особовий склад", — додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель. Носіїв ракети "Калібр" не зафіксовано, військові пов’язують це зі штормовою погодою у морі. 

Також ми писали, що після вдалих влучань Збройними силами України по скупченню російських військових у Криму армія окупантів втратила значну частину ППО, які мали захищати півострів. Наразі ворог вимушений підтягувати системи протиповітряної оборони з інших напрямків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі