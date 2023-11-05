Росія може застосувати проти України до 56 ракет типу "Калібр" одночасно, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росія досі має достатню кількість ракет для масованої повітряної атаки по Україні. Вона здатна запустити одночасно до 56 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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"З урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні - 4, то ми можемо говорити, що на виході спостерігали й до 5 ракетоносіїв. У ворога ще є потенціал і дуже потужний", — зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Гуменюк, також додала, що рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб ЗСУ оцінює як високий постійно. А в разі виходу ворожих ракетоносіїв на бойове чергування він підвищується.

"Ворога недооцінювати не можна, в них достатньо ракетоносіїв – і надводних, і підводних, які здатні наносити ураження, і готові до застосування і можуть бути застосовані. Попри те, що зараз під час потужних штормів вони всі переховані в бухтах, нагадаю, що у ворога вистачає підступності бити й безпосередньо з бухт, не зважаючи на те, що можуть наразити на серйозну небезпеку і свій особовий склад", — додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель. Носіїв ракети "Калібр" не зафіксовано, військові пов’язують це зі штормовою погодою у морі.

Також ми писали, що після вдалих влучань Збройними силами України по скупченню російських військових у Криму армія окупантів втратила значну частину ППО, які мали захищати півострів. Наразі ворог вимушений підтягувати системи протиповітряної оборони з інших напрямків.