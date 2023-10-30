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Ворог атакував вранці Одещину "Іскандерами", — Гуменюк

30 жовтня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог атакував вранці Одещину "Іскандерами"
Ракетний комплекс з "Іскандерами". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одесі була оголошена повітряна тривога через загрозу обстрілів балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Попередньо відомо, що судноремонтний завод було атаковано ракетами типу "Іскандер-М".

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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За її словами, російські війська атакували Одеську область трьома балістичними ракетами. 

"В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", — сказала Гуменюк.

Атака на Одесу 30 жовтня

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, ворог атакував балістикою Одесу та область. Наразі відомо, що ціллю окупантів став судноремонтний завод.

Також ми писали, що Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали літні люди. 

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