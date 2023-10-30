Враг атаковал утром Одесщину "Искандерами"

Враг атаковал утром Одесчину "Искандерами", — Гуменюк
Сегодня утром в Одессе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрелов баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно известно, что судоремонтный завод был атакован ракетами типа "Искандер-М".
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами.
"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Скорее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", — сказала Гуменюк.
Атака на Одессу 30 октября
Напомним, сегодня, 30 октября, враг атаковал баллистикой Одессу и область. Пока известно, что целью оккупантов стал судоремонтный завод.
Также мы писали, что правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по судоремонтному заводу в Одесской области. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали пожилые люди.
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