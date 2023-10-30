Враг атаковал утром Одесщину "Искандерами"

Ракетный комплекс с "Искандерами". Фото: росСМИ

Сегодня утром в Одессе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрелов баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно известно, что судоремонтный завод был атакован ракетами типа "Искандер-М".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами.

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Скорее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", — сказала Гуменюк.

Атака на Одессу 30 октября

Напомним, сегодня, 30 октября, враг атаковал баллистикой Одессу и область. Пока известно, что целью оккупантов стал судоремонтный завод.

Также мы писали, что правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по судоремонтному заводу в Одесской области. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали пожилые люди.