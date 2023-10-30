Прокуратура розпочала розслідування щодо ранкового удару по Одещині

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали літні люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією відомства, зранку 30 жовтня ворог вкотре поцілив у припортову інфраструктуру Одеської області. У прокуратурі відкрили досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджена адмінбудівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вирва від удару. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що пошкоджено під час удару

адміністративну будівлю,

техніку підприємства.

"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, ворог атакував балістикою Одесу та область. Наразі відомо, що ціллю окупантів став судноремонтний завод.

Також ми писали, що на бойове чергування у Чорне море знову вийшли ворожі кораблі. Серед них зафіксовано ракетоносій, тож ризик повторних ударів залишається високим.