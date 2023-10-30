Прокуратура розпочала розслідування щодо ранкового удару по Одещині
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали літні люди.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За інформацією відомства, зранку 30 жовтня ворог вкотре поцілив у припортову інфраструктуру Одеської області. У прокуратурі відкрили досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.
Що пошкоджено під час удару
- адміністративну будівлю,
- техніку підприємства.
"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, ворог атакував балістикою Одесу та область. Наразі відомо, що ціллю окупантів став судноремонтний завод.
Також ми писали, що на бойове чергування у Чорне море знову вийшли ворожі кораблі. Серед них зафіксовано ракетоносій, тож ризик повторних ударів залишається високим.
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