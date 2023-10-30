Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Прокуратура розпочала розслідування щодо ранкового удару по Одещині arrow

Прокуратура розпочала розслідування щодо ранкового удару по Одещині

30 жовтня 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокуратура розпочала розслідування щодо ранкового удару по Одещині
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по судноремонтному заводу на Одещині. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільних об'єктах, у яких постраждали літні люди. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

За інформацією відомства, зранку 30 жовтня ворог вкотре поцілив у припортову інфраструктуру Одеської області. У прокуратурі відкрили досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджена адмінбудівля. Фото: Одеська обласна прокуратура
Вирва від удару. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що пошкоджено під час удару

  • адміністративну будівлю,
  • техніку підприємства.

"Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, ворог атакував балістикою Одесу та область. Наразі відомо, що ціллю окупантів став судноремонтний завод.

Також ми писали, що на бойове чергування у Чорне море знову вийшли ворожі кораблі. Серед них зафіксовано ракетоносій, тож ризик повторних ударів залишається високим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі