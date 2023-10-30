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Прокуратура начала расследование в отношении утреннего удара по Одесчине

30 октября 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура начала расследование по утреннему удару по Одесщине
Последствия атаки в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по судоремонтному заводу в Одесской области. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали пожилые люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, утром 30 октября враг в очередной раз попал в припортовую инфраструктуру Одесской области. В прокуратуре было открыто досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Повреждено админздание. Фото: Одесская областная прокуратура
Воронка от удара. Фото: Одесская областная прокуратура

Что повреждено при ударе

  • Административное здание,
  • техника компании.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой ущерб вследствие попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 30 октября, враг атаковал баллистикой Одессу и область. Пока известно, что целью оккупантов стал судоремонтный завод.

Также мы писали, что на боевое дежурство в Черное море снова вышли вражеские корабли. Среди них зафиксирован ракетоноситель, поэтому риск повторных ударов остается высоким.

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