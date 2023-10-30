Прокуратура начала расследование по утреннему удару по Одесщине

Прокуратура начала расследование в отношении утреннего удара по Одесчине
Правоохранители начали расследование по факту ракетного удара по судоремонтному заводу в Одесской области. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданским объектам, в которых пострадали пожилые люди.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
По информации ведомства, утром 30 октября враг в очередной раз попал в припортовую инфраструктуру Одесской области. В прокуратуре было открыто досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.
Что повреждено при ударе
- Административное здание,
- техника компании.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой ущерб вследствие попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 30 октября, враг атаковал баллистикой Одессу и область. Пока известно, что целью оккупантов стал судоремонтный завод.
Также мы писали, что на боевое дежурство в Черное море снова вышли вражеские корабли. Среди них зафиксирован ракетоноситель, поэтому риск повторных ударов остается высоким.
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