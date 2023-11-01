Окупанти стягують у Крим застарілі системи ППО

Речниця "Півдня" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Після вдалих влучань Збройними силами України по скупченню російських військових у Криму, армія окупантів втратила значну частину ППО, які мали захищати півострів. Наразі ворог вимушений підтягувати системи протиповітряної оборони з інших напрямків.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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За її словами, ворог зараз намагається захиститися не якістю, а кількістю. Тому вони розміщують у Криму застарілі С-300, яких у росіян достатньо.

"Наразі у Криму відбувається так зване латання дірявої системи захисту, вони перерозподіляють сили для максимального захисту. І це грає на руку Силам оборони, адже втративши одну установку, вже не має потужності прикрити усі "дірки"", — сказала військова.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Крим 30 жовтня в окупантів пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300". Також знищено дизель-генератор.

Також ми повідомляли, що в Криму російські загарбники все частіше здійснюють потужні маневри своїми силами та засобами. Окупанти це роблять для того, щоб захиститися від обстрілів та перерозподілити сили.

Додамо, Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації у Криму та її сил на півдні України. Проте впевненість РФ у своїй здатності захистити міст під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки.