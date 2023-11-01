Оккупанты взимают в Крым устаревшие системы ПВО

Пресс-секретарь "Юга" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

После удачных попаданий Вооруженными силами Украины по скоплению российских военных в Крыму, армия оккупантов потеряла значительную часть ПВО, которые должны были защищать полуостров. Враг вынужден подтягивать системы противовоздушной обороны по другим направлениям.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По ее словам, враг сейчас пытается оградиться не качеством, а количеством. Поэтому они размещают в Крыму устаревшие С-300, которых у россиян достаточно.

"Сейчас в Крыму происходит так называемое латание дырявой системы защиты, они перераспределяют силы для максимальной защиты. И это играет на руку Силам обороны, ведь потеряв одну установку, уже нет мощности прикрыть все "дыры"", — сказала военная.

Взрывы в Крыму

Напомним, в результате ракетной атаки на Крым 30 октября у оккупантов поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300". Также уничтожен дизель-генератор.

Также мы сообщали, что в Крыму российские захватчики все чаще совершают мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.

Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации в Крыму и ее сил на юге Украины. Однако уверенность РФ в своей способности защитить мост под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.