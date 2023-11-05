Россия может применить против Украины к 56 ракетам типа "Калибр" одновременно, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россия по-прежнему имеет достаточное количество ракет для массированной воздушной атаки по Украине. Она способна запустить одновременно до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные - 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный", — отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Гуменюк также добавила, что уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря Генеральный штаб ВСУ оценивает как высокий постоянно. А в случае выхода вражеских ракетоносителей на боевое дежурство он повышается.

"Врага недооценивать нельзя, у них достаточно ракетоносителей – и надводных, и подводных, которые способны наносить поражение, и готовы к применению и могут быть применены. Несмотря на то, что сейчас во время мощных штормов они все спрятаны в бухтах, напомню, что у врага хватает коварства избивать и непосредственно из бухт, несмотря на то, что могут подвергнуть серьезную опасность и свой личный состав", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль. Носители ракеты "Калибр" не зафиксированы, военные связывают это со штормовой погодой в море.

Также мы писали, что после удачных попаданий Вооруженными силами Украины по скоплению российских военных в Крыму армия кафиров потеряла значительную часть ПВО, которые должны были защищать полуостров. Враг вынужден подтягивать системы противовоздушной обороны по другим направлениям.