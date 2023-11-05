Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия может применить против Украины 56 ракет типа "Калибр" одновременно, — Гуменюк arrow

Россия может применить против Украины 56 ракет типа "Калибр" одновременно, — Гуменюк

5 ноября 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия может применить против Украины к 56 ракетам типа "Калибр" одновременно, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия по-прежнему имеет достаточное количество ракет для массированной воздушной атаки по Украине. Она способна запустить одновременно до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные - 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный", — отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Гуменюк также добавила, что уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря Генеральный штаб ВСУ оценивает как высокий постоянно. А в случае выхода вражеских ракетоносителей на боевое дежурство он повышается.

"Врага недооценивать нельзя, у них достаточно ракетоносителей – и надводных, и подводных, которые способны наносить поражение, и готовы к применению и могут быть применены. Несмотря на то, что сейчас во время мощных штормов они все спрятаны в бухтах, напомню, что у врага хватает коварства избивать и непосредственно из бухт, несмотря на то, что могут подвергнуть серьезную опасность и свой личный состав", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль. Носители ракеты "Калибр" не зафиксированы, военные связывают это со штормовой погодой в море.

Также мы писали, что после удачных попаданий Вооруженными силами Украины по скоплению российских военных в Крыму армия кафиров потеряла значительную часть ПВО, которые должны были защищать полуостров. Враг вынужден подтягивать системы противовоздушной обороны по другим направлениям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме