Появились первые фото дневного обстрела Одесщины

Последствия обстрела в Одесской области. Фото: Местные СМИ

Сегодня, 5 ноября, российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. После обеда в области прогремел взрыв. Известно, что повреждения получили частные домовладения. У людей выбило стекла и двери.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Воздушная тревога в Одессе

Напомним, сегодня в Одессе и области дважды звучала воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали об опасности ракетного удара. Во время одной из тревог, в регионе раздался взрыв, его слышали даже некоторые одесситы.

Также мы писали, что у России до сих пор достаточно ракет для массированной воздушной атаки по Украине. Она способна запустить одновременно до 56 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что уровень ракетной угрозы по акватории Черного моря Генеральный штаб ВСУ оценивает как высокий постоянно. А в случае выхода вражеских ракетоносителей на боевое дежурство он повышается.

Добавим, что за минувшие сутки российские кафиры в очередной раз обстреливали Херсонскую область. Враг совершил сто атак, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 12 снарядов. оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, а также в учебное заведение. В результате атаки РФ погибли два человека, еще шестеро получили ранения.