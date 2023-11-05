В Одесі та області оголошена повітряна тривога

Запуск ракет. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 5 листопада, в Одесі та області звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють, що є небезпека ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Повідомлення про ракетку небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошено тривогу

Існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської областей.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб.