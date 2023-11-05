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В Одессе и области объявлена воздушная тревога

5 ноября 2023 14:32
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и области объявлена воздушная тревога
Запуск ракет. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

5 ноября в Одессе и области звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают, что существует опасность ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление о ракетке опасности. Фото: скриншот

Где объявлена тревога

Есть угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "оружие" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесчине.

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