Росія сьогодні спрямувала протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині

Запуск ракети. Ілюстративне фото. Фото: РосЗМІ

Росіяни завдали ракетного удару по Одещині. По регіону окупанти запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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"Ворог продовжує системний терор південних регіонів. Серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині й керовану Х-59 - по Дніпропетровщині", — повідомили Сили оборони півдня України.

Повідомлення про запуск ракети по Одещині. Фото: скриншот

Атаку прокоментував і очільник ОВА Олег Кіпер. За його словами, ціль ворога — цивільне судноплавство.

"На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Повідомлення про наслідки влучання. Фото: скриншот

Додамо, сьогодні, 5 листопада, російські терористи вкотре атакували Одещину. Після обіду в області прогримів вибух. У мережі з’явилися фотографії наслідків. У людей повибивало шибки та двері.

Вибиті шибки та двері у людей. Фото: одеські ЗМІ

Повітряна тривога в Одесі

Нагадаємо, сьогодні, в Одесі та області двічі звучала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про небезпеку ракетного удару. Під час однієї із тривог, в регіоні пролунав вибух, його було чути навіть деяким одеситам.

Також ми писали, що Росія досі має достатню кількість ракет для масованої повітряної атаки по Україні. Вона здатна запустити одночасно до 56 крилатих ракет типу "Калібр". Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб ЗСУ оцінює як високий постійно. А в разі виходу ворожих ракетоносіїв на бойове чергування він підвищується.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти вкотре обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, а також в навчальний заклад. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще шестеро — отримали поранення.