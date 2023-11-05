Россия сегодня направила противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесщине

Запуск ракеты. Иллюстративная фотография. Фото: РосСМИ

Россияне нанесли ракетный удар по Одесчине. По региону оккупанты запустили противорадиолокационную ракету Х-31П.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Враг продолжает системный террор южных регионов. Среди дня с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесчине и управляемую Х-59 - по Днепропетровщине", — сообщили Силы обороны юга Украины.

Уведомление о запуске ракеты по Одесщине. Фото: скриншот

Атаку прокомментировал и глава ОВА Олег Кипер. По его словам, цель врага — гражданское судоходство.

"К сожалению, в Одесском районе есть попадание в объект инфраструктуры. Ранения получили три сотрудника. Повреждено админздание. Кроме того, из-за взрывной волны в окрестных домах выбило стекла и окна", — говорится в сообщении Олега Кипера.

Сообщение о последствиях попадания. Фото: скриншот

Добавим, сегодня, 5 ноября, российские террористы в очередной раз атаковали Одесчину. После обеда в области прогремел взрыв. В сети появились фотографии последствий. У людей выбило стекла и двери.

Выбиты стекла и двери у людей. Фото: одесские СМИ

Воздушная тревога в Одессе

Напомним, сегодня в Одессе и области дважды звучала воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали об опасности ракетного удара. Во время одной из тревог в регионе раздался взрыв, его слышали даже некоторые одесситы.

Также мы писали, что у России до сих пор достаточно ракет для массированной воздушной атаки по Украине. Она способна запустить одновременно до 56 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что уровень ракетной угрозы по акватории Черного моря Генеральный штаб ВСУ оценивает как высокий постоянно. А в случае выхода вражеских ракетоносителей на боевое дежурство он повышается.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонскую область. Враг совершил сто атак, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 12 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, а также в учебное заведение. В результате атаки РФ погибли два человека, еще шестеро получили ранения.