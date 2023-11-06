Влада назвала кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси
Під час обстрілу Одеси ввечері, 5 листопада, російськими окупантами постраждали люди. Травмовані мають осколкові поранення.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеси 5 листопада
Зазначається, що п'ять людей мають осколкові поранення. Їх ушпиталили.
"Пʼятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Всі госпіталізовані, наші медики надають всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.
Також ми повідомляли, що ввечері, 5 листопада, в Одесі лунали вибухи. В той час в області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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