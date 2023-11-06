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Влада назвала кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси

6 листопада 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Влада назвала кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час обстрілу Одеси ввечері, 5 листопада, російськими окупантами постраждали люди. Травмовані мають осколкові поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зазначається, що п'ять людей мають осколкові поранення. Їх ушпиталили.

"Пʼятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Всі госпіталізовані, наші медики надають всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.

Також ми повідомляли, що ввечері, 5 листопада, в Одесі лунали вибухи. В той час в області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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