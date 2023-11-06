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Власти назвали количество пострадавших в результате обстрела Одессы

6 ноября 2023 00:37
обновлено: 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Власти назвали количество пострадавших в результате обстрела Одессы
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время обстрела Одессы вечером, 5 ноября, российскими оккупантами пострадали люди. Травмированные имеют осколочные ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Отмечается, что пять человек получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

"Пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, наши медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Обновлено 00:50. По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, в результате атаки РФ пострадало здание художественного музея.

"Немного туда, немного сюда и могли бы мы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло", — рассказал мэр города.

Напомним, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.

Также мы сообщали, что вечером, 5 ноября, в Одессе раздавались взрывы. В то время в области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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