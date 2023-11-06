Силы обороны рассказали о последствиях ночных обстрелов Одессы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одессу из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга.

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В ведомстве рассказали, что сегодня ночью оккупанты ударили по Одессе, вероятно, ракетой "Ониксом" и "Искандером-М". Россияне попали в центр и по законсервированному промышленному зданию.

"Взрывной волной разрушены несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Одессы. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрела Одессы. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрела Одессы. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрела Одессы. Фото: t.me/SJTF_Odes 1/4 _ 4

Кроме того, по Одесской области захватчики выпустили дроны типа Shahed-131/136. В Силах обороны юга отметили, что эта атака была интенсивной и плотной, направленной по припортовой инфраструктуре региона. Силам ПВО удалось уничтожить 15 дронов, но все же есть попадания и повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

"Пожар оперативно ликвидирован. Пятеро местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Они госпитализированы", — добавили в ведомстве.

Этой ночью оккупанты также направили противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, ракета Х-59 была выпущена по Николаевской области, однако ее уничтожили силы противовоздушной обороны.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. Травмированные имеют осколочные ранения.

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