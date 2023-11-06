Вирви на дорозі та побиті будинки — кадри наслідків удару по центру Одеси

Люди та комунальна техніка біля пошкодженої будівлі музею. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі російські загарбники завдали удару по Одесі. Унаслідок нічної атаки постраждали цивільні будинки та музей у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Шокуючі фото і відео терористичної атаки окупантів публікують Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки удару росіян по Одесі

Внаслідок атаки окупантів утворилася величезна вирва поруч із художнім музеєм в Одесі, який є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також серйозно пошкоджено житлові будинки.

Наразі перекрито частину вулиць поруч із музеєм. Правоохоронці та військові наразі фіксують наслідки та вимірюють діаметр вирви.

У будинку повибивало шибки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу навколо музею. Фото: Новини.LIVE

Вибити шибки у будівлі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений балкон у будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожого обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Обстріл росіянами Одеси

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.