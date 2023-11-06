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Вирви на дорозі та побиті будинки — кадри наслідків удару по центру Одеси

6 листопада 2023 08:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вирви на дорозі та побиті будинки — кадри наслідків удару по центру Одеси
Люди та комунальна техніка біля пошкодженої будівлі музею. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі російські загарбники завдали удару по Одесі. Унаслідок нічної атаки постраждали цивільні будинки та музей у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Шокуючі фото і відео терористичної атаки окупантів публікують Новини.LIVE.

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Наслідки удару росіян по Одесі

Внаслідок атаки окупантів утворилася величезна вирва поруч із художнім музеєм в Одесі, який є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також серйозно пошкоджено житлові будинки.

Наразі перекрито частину вулиць поруч із музеєм. Правоохоронці та військові наразі фіксують наслідки та вимірюють діаметр вирви.

Одеса
У будинку повибивало шибки. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Наслідки обстрілу навколо музею. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Вибити шибки у будівлі. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Пошкоджений балкон у будинку. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Наслідки ворожого обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Обстріл росіянами Одеси

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.

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