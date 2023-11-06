Вирви на дорозі та побиті будинки — кадри наслідків удару по центру Одеси
Цієї ночі російські загарбники завдали удару по Одесі. Унаслідок нічної атаки постраждали цивільні будинки та музей у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Шокуючі фото і відео терористичної атаки окупантів публікують Новини.LIVE.
Наслідки удару росіян по Одесі
Внаслідок атаки окупантів утворилася величезна вирва поруч із художнім музеєм в Одесі, який є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також серйозно пошкоджено житлові будинки.
Наразі перекрито частину вулиць поруч із музеєм. Правоохоронці та військові наразі фіксують наслідки та вимірюють діаметр вирви.
Обстріл росіянами Одеси
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.
Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.
Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.
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