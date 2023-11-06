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Воронки на дороге и разбитые дома — кадры последствий удара по центру Одессы

6 ноября 2023 08:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Воронки на дороге и разбитые дома — кадры последствий удара по центру Одессы
Люди и коммунальная техника около поврежденного здания музея. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью российские захватчики нанесли удар по Одессе. В результате ночной атаки пострадали гражданские дома и музей в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шокирующие фото и видео террористической атаки оккупантов публикуют Новини.LIVE.

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В результате атаки оккупантов образовалась огромная воронка рядом с художественным музеем в Одессе, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Также серьезно повреждены жилые дома.

В настоящее время перекрыта часть улиц рядом с музеем. Правоохранители и военные фиксируют последствия и измеряют диаметр воронки.

Одесса
В доме выбило стекла. Фото: Новини.LIVE
Одесса
Последствия обстрела вокруг музея. Фото: Новини.LIVE
Одесса
Выбитые оконные стекла в здании. Фото: Новини.LIVE
Одесса
Поврежденный балкон в доме. Фото: Новини.LIVE
Одесса
Последствия вражеских обстрелов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Обстрел россиянами Одессы

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесщину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО, также есть пятеро раненых.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. У травмированных осколочные ранения.

Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.

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