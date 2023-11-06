Воронки на дороге и разбитые дома — кадры последствий удара по центру Одессы
Этой ночью российские захватчики нанесли удар по Одессе. В результате ночной атаки пострадали гражданские дома и музей в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шокирующие фото и видео террористической атаки оккупантов публикуют Новини.LIVE.
Последствия удара россиян по Одессе
В результате атаки оккупантов образовалась огромная воронка рядом с художественным музеем в Одессе, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Также серьезно повреждены жилые дома.
В настоящее время перекрыта часть улиц рядом с музеем. Правоохранители и военные фиксируют последствия и измеряют диаметр воронки.
Обстрел россиянами Одессы
Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесщину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО, также есть пятеро раненых.
Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. У травмированных осколочные ранения.
Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.
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