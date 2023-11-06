В Одессе устраняют последствия ночной атаки на центр города

Воронка в центре города. Фото: Новини.LIVE

Этой ночью российские террористы нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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На месте попадания ракеты работают все необходимые экстренные службы, а для местных жителей создали специальные хабы, куда они могут обратиться за помощью.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Повреждение художественного музея

По словам главы научного отдела Одесского художественного музея Кирилла Липатова, из музея произошли две волны эвакуации нашей коллекции, исторические части интерьера не пострадали. Также он отметил, что основной удар пришелся на экстерьер исторического здания, а именно на ограждение и фасад.

"Сегодня будет собираться комиссия от ЮНЕСКО и компетентных архитекторов и реставраторов для установления вреда культурному наследию. После этого можно работы заключить в материале убытки", — сказал Кирилл Липатов.

Историк Кирилл Липатов. Фото: Новини.LIVE

Музей-именинник

Отметим, что сегодня, 6 ноября, в Одесском художественном музее должны были проходить мероприятия по его дню открытия.

"124 года, как здание стало официально музеем, является культурно наследием. И мы благодарны, что не произошло значительных повреждений, самих разрушений здания. Все остальное отстроим. Сейчас будут первоочередные действия по консервации здания. Если мы будем говорить о более глубоких действиях по реставрации". , это будет происходить после победы", — рассказала и.о. директора музея Екатерина Кулай.

И. о. директора музея Екатерина Кулай. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что после оценки разрушений будет известно, когда посетители снова смогут насладиться произведениями искусства.

Поврежденное здание музея. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки также пострадали горожане

Известно, что взрывной волной в городе поврежденными или частично разрушенными остаются 20 жилых домов. Людей из аварийных домов эвакуировали и оказывают необходимую медицинскую и социальную помощь.

"Сначала было два взрыва, потом муж стал говорить, что надо идти к укрытию. Затем снова взорвалось и мы спустили вниз. И во время уже второго взрыва у нас выбило окна. К концу тревоги мы просидели в укрытии и не знали, что с нашей квартирой. Сейчас нам помогают забивать окна и двери, а мы собираемся к сыну", — говорит местная жительница Надежда.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

От дома вылетела часть фасада. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате ночной российской атаки по Одессе восемь местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пять госпитализированы.