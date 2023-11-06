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Во время обстрелов в Одессе пострадал исторический памятник ЮНЕСКО

6 ноября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Во время обстрелов в Одессе пострадал исторический памятник ЮНЕСКО
Повреждено здание художественного музея. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 6 ноября, во время обстрела Одессы, повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись 6 исторических объектов.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил глава департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга.

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"Мы ждем от ЮНЕСКО дальнейших действий, ведь по состоянию на сегодняшний день во время обстрелов пострадала буферная зона исторического центра, но мы ожидаем расширения их влияния" , — сказал Липтуга.

Пост ЮНЕСКО в сети Х. Фото: скриншот

Реакция ЮНЕСКО

Международная организация ЮНЕСКО отреагировала на умышленное разрушение украинской культуры. В частности, они решительно осудили ракетный удар, во время которого был поврежден Одесский художественный музей.

Сколько всего объектов архитектуры повреждено

  • Софиевская, 5 — Одесский национальный художественный музей

  • Софиевская, 12

  • Софиевская, 10

  • Софиевская, 8

  • Софиевская 4/6

  • Софиевская 2 — корпус ОНМедУ

Больше о ракетной атаке на Одессу 6 ноября

Напомним, для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.

Также мы писали, что в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.

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