Во время обстрелов в Одессе пострадал исторический памятник ЮНЕСКО
В ночь на 6 ноября, во время обстрела Одессы, повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись 6 исторических объектов.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил глава департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга.
"Мы ждем от ЮНЕСКО дальнейших действий, ведь по состоянию на сегодняшний день во время обстрелов пострадала буферная зона исторического центра, но мы ожидаем расширения их влияния" , — сказал Липтуга.
Реакция ЮНЕСКО
Международная организация ЮНЕСКО отреагировала на умышленное разрушение украинской культуры. В частности, они решительно осудили ракетный удар, во время которого был поврежден Одесский художественный музей.
Сколько всего объектов архитектуры повреждено
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Софиевская, 5 — Одесский национальный художественный музей
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Софиевская, 12
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Софиевская, 10
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Софиевская, 8
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Софиевская 4/6
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Софиевская 2 — корпус ОНМедУ
Больше о ракетной атаке на Одессу 6 ноября
Напомним, для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.
Также мы писали, что в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.
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