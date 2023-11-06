Во время обстрелов в Одессе пострадал исторический памятник ЮНЕСКО

Повреждено здание художественного музея. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 6 ноября, во время обстрела Одессы, повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись 6 исторических объектов.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил глава департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга.

Читайте также:

"Мы ждем от ЮНЕСКО дальнейших действий, ведь по состоянию на сегодняшний день во время обстрелов пострадала буферная зона исторического центра, но мы ожидаем расширения их влияния" , — сказал Липтуга.

Пост ЮНЕСКО в сети Х. Фото: скриншот

Реакция ЮНЕСКО

Международная организация ЮНЕСКО отреагировала на умышленное разрушение украинской культуры. В частности, они решительно осудили ракетный удар, во время которого был поврежден Одесский художественный музей.

Сколько всего объектов архитектуры повреждено

Софиевская, 5 — Одесский национальный художественный музей

Софиевская, 12

Софиевская, 10

Софиевская, 8

Софиевская 4/6

Софиевская 2 — корпус ОНМедУ

Больше о ракетной атаке на Одессу 6 ноября

Напомним, для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.

Также мы писали, что в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.