Екатерина II чуть не осталась без головы из-за российской ракеты в Одессе

Памятник Екатерине II после ракетного удара. Фото: Александр Бабич

Памятник российской императрице хранился в специальном саркофаге у Одесского художественного музея. В результате российского обстрела 5 ноября конструкция была деформирована.

Об этом в социальной сети сообщил одесский историк и волонтер Александр Бабич.

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При разборе завалов на территории Одесского художественного музея был открыт и саркофаг, в котором хранятся памятники Екатерине II и Александру Суворову. Как отметил историк, в результате взрыва памятники чудом не пострадали.

Разрушенный короб. Фото: Александр Бабич

"Саркофаг деформировало ударной волной и ей чуть не снесло голову ", — написал Александр Бабич.

Напомним, в результате ракетного удара 5 ноября сильно пострадал Одесский художественный музей. Планируется, что он снова сможет принять посетителей не ранее чем через месяц, когда будут проведены все работы по консервации здания и подготовке его к зиме.

Ранее мы писали, что в ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись шесть исторических объектов.