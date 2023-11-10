Екатерина II чуть не осталась без головы из-за российской ракеты в Одессе
Памятник российской императрице хранился в специальном саркофаге у Одесского художественного музея. В результате российского обстрела 5 ноября конструкция была деформирована.
Об этом в социальной сети сообщил одесский историк и волонтер Александр Бабич.
При разборе завалов на территории Одесского художественного музея был открыт и саркофаг, в котором хранятся памятники Екатерине II и Александру Суворову. Как отметил историк, в результате взрыва памятники чудом не пострадали.
"Саркофаг деформировало ударной волной и ей чуть не снесло голову ", — написал Александр Бабич.
Напомним, в результате ракетного удара 5 ноября сильно пострадал Одесский художественный музей. Планируется, что он снова сможет принять посетителей не ранее чем через месяц, когда будут проведены все работы по консервации здания и подготовке его к зиме.
Ранее мы писали, что в ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись шесть исторических объектов.
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