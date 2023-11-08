Одеський художній музей після обстрілу 5 листопада відновить роботу в грудні

Одеський художній музей після ракетного удару 5 листопада. Фото: Новини.LIVE

Для відновлення роботи після ракетного удару 5 листопада Одеському художньому музею потрібен час. Зараз насамперед необхідно провести консервацію будівлі та підготувати її до зими.

Про це в етері Громадського радіо повідомила виконувачка обов’язків директорки Одеського національного художнього музею Катерина Кулай.

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"Поки що складно казати, коли музей зможе приймати відвідувачів. Але на рівні мрій та надій говоримо про грудень, до Нового року. Ближче до грудня буде зрозуміло, чи на початку це станеться, чи в середині місяця". — зазначила Катерина Кулай.

Зі слів виконуючої обов’язки директорки Одеського художнього музею щодо відновлення роботи музею, то йтиметься здебільшого про роботи консерваційного характеру. Все, що стосується реставрації та ремонту, буде вирішуватись після перемоги України.

Стан фонду Одеського художнього музею на сьогодні

Основний фонд музей перебуває у безпечному місці від початку повномасштабного вторгнення. В день ракетної атаки в музеї експонувались п’ять тимчасових експозицій.

Раніше ми писали, що у ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкоджень зазнав Одеський художній музей, який є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Всього у місці руйнувань зазнало шість історичних об'єктів.

Нагадаємо, для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси.