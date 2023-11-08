Одесский художественный музей после обстрела 5 ноября возобновит работу в декабре

Одесский художественный музей после ракетного удара 5 ноября. Фото: Новини.LIVE

Для возобновления работы после ракетного удара 5 ноября Одесскому художественному музею нужно время. Сейчас прежде всего необходимо провести консервацию здания и подготовить его к зиме.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила исполняющая обязанности директора Одесского национального художественного музея Екатерина Кулай.

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"Пока сложно говорить, когда музей сможет принимать посетителей. Но на уровне мечтаний и надежд говорим о декабре, к Новому году. Ближе к декабрю будет понятно — или в начале это произойдет, или в середине месяца", — отметила Екатерина Кулай.

По словам исполняющей обязанности директора Одесского художественного музея относительно возобновления работы музея, речь пойдет в основном о работах консервационного характера. Все, что касается реставрации и ремонта, будет решаться после победы Украины.

Состояние фонда Одесского художественного музея на сегодняшний день

Основной фонд музея находится в безопасном месте с самого начала полномасштабного вторжения. В день ракетной атаки в музее экспонировались пять временных экспозиций.

Ранее мы писали, что в ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получил Одесский художественный музей, который является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений пострадали шесть исторических объектов.

Напомним, для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.