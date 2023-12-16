Кофе на Думской — одесситы снова вышли на митинг у стен одесской мэрии

Девушка с плакатом на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 декабря, одесситы в очередной раз вышли на митинг под одесскую мэрию. Горожане выступают против первоочередных расходов местного бюджета в условиях военного положения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг на Думской площади

Несколько десятков одесситов собрались сегодня на Думской площади, чтобы выразить свой протест непервоочередным расходам бюджетных средств. Они пришли с портретами погибших воинов и плакатами, на которых написаны "Деньги на ВСУ" и "ВСУ мерзнут". В ходе протеста, одна из митингующих стояла на площади босая с плакатом, что военные мерзнут.

Босая девушка во время акции на Думской. Фото: Новини.LIVE

Люди во время акции на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на армию уже более трех месяцев. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. После отмены выделения средств на строительство пристройки в здание Киевского райсуда, сама волонтер прекратила свое участие в митингах. Однако одесситы продолжают выходить.

Как акция протеста повлияла на выделение средств

Известно, что ОВА отменила тендеры суммарно на 63 миллиона гривен, среди которых были закупки испанских платанов на 100 тысяч, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч.

"Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы. Работаем дальше, рациональное использование средств — залог нашей Победы!" — написал Кипер.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Митинг в Одессе на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Парень держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве под зданием КГГА в очередной раз проходит акция протеста. Активисты сегодня, 16 декабря, требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.