Дроны спасают жизнь — одесситы вышли на митинг к стенам мэрии

Девушка с плакатом на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 декабря, одесситы снова вышли на митинг перед одесской мэрией, чтобы выразить свое недовольство первоочередными расходами местного бюджета. Люди требуют направить деньги на фронт, а не на ремонт фасадов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг на Думской

Митинг на Думской традиционно начался в десять утра. Одесситы провели мирную акцию, чтобы выразить свой протест первоочередным расходам бюджетных средств. Горожане держали в руках портреты погибших героев и плакаты с лозунгами: "Дроны спасают жизнь", "Детям нужны живые родители, а не стадионы". Одесситы рассказывают, что эти митинги хоть и тяжело, но приносят свои плоды.

"Я жена добровольца, который воюет уже 2 года. Выхожу под мэрию уже более полугода, с целью добиться отмены неуместных тендеров и добиться максимально средств на ВСУ. Реакции от власти нет, но мы смогли добиться отмены ряда тендеров", — говорит жена военного Лилия Мокряк.

Жена военного Лилия Мокряк. Фото: Новини.LIVE

Люди во время акции на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Как акция протеста повлияла на выделение средств

Известно, что из-за огласки на днях был отменен тендер на ремонт школы за почти 85 миллионов гривен. Заведение образования планировали реставрировать в селе Надлиманское.

Также ОВА отменила тендеры суммарно на 169 миллионов гривен. Эти средства будут переориентированы на нужды военных. Около 35-40% перечислено на ремонт военного госпиталя и закупку некоторых медикаментов.

Митинг в Одессе на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Женщина с плакатом на митинге в Одессе. Фото: Новости.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в начале месяца появился тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях в Одесской области, на которое собираются выделить 27 миллионов бюджетных средств. В ОВА пересмотрят целесообразность таких работ во время войны.

Также мы писали, что в Одесской области в последнее время объявляли очень много тендеров, в уместности которых усомнились в ОВА. В частности, речь идет о сотнях тысяч гривен на рождественские подарки, которые объявляли в некоторых общинах региона. В настоящее время идет их изучение.

Добавим, что Одесская областная военная администрация постоянно изучает целесообразность объявленных в регионе тендеров. В частности, проверки коснулись и закупки автомобилей для прокуратуры, на которые потратят более миллиона. Этот аукцион оказался уместным, поскольку у ведомства наблюдается нехватка в автопарке.