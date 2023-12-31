Сколько на Одесчине потратили средства на неуместные тендеры в 2023 году?

Ремонт водопровода. Фото: Новини.LIVE

Более четырех месяцев одесситы выходят на митинги возле горсовета и выражают свой протест против неуместных расходов из бюджета в условиях войны. Основными требованиями граждан является пересмотр всех тендеров и сохранение самых необходимых, а средства направить в поддержку защитников. Но, несмотря на недовольство людей, регион все же смог потратить более 35 миллиардов гривен на закупки. Больше всего в городе и области в этом году занимались ремонтами и строительством .

Новини.LIVE разбирались в разнообразии тендеров и выделили самые дорогие из них.

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Тендеры — сколько в Одесской области потратили денег

В течение 2023 года на территории Одесской области согласно данным публичного модуля аналитики bi.prozorro была осуществлена закупка более чем на 35 млрд грн. Наибольшие затраты — это ремонты.

Графика закупок в Одесской области. Фото: bi.prozorro

Вместо ожидаемых дронов и тепловизоров область в этом году тратила деньги на строительные материалы и бесконечные ремонты дорог и различных учреждений. Так общая сумма ремонтных работ — 17 227 659 116.

Графика производитель работ в регионе. Фото: bi.prozorro

Также за уходящий регион потратил почти пять миллиардов на закупку нефтепродуктов и электрической энергии. Еще два миллиарда на транспортное оборудование и автомобили.

Самые дорогие тендеры 2023 года в Одессе

Самый дорогой лот в Одессе – это строительство сети водопровода. Всего на Prozorro за этот год объявлено 12 тендеров. Их сумма превышает 420 миллионов гривен. Работы проводят компании ООО "Автомагистраль-Юг" и ООО "РДС". Отметим, что строительство этого водопровода предусмотрено Стратегией развития Одесской области на период 2021-2027 гг., утвержденной Одесским областным советом в 2020 году. Тогда это строительство оценили в 255 миллионов 301,2 тысяч гривен, однако за два года сумма выросла почти на 200 миллионов.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Второй по дороговизне лот, который объявлялся в Одессе — это закупка электрической энергии для КП "Теплоснабжение города Одессы". Его сумма 224 987 170 грн. Договор был заключен с ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

На третьем месте – капитальный ремонт проезда от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги. Сумма закупки 161 349 300 грн. Тендер был объявлен 27 октября. Договор заключили со знаменитой компанией "Ростдорстрой". Согласно проекту, площадь покрытия, подлежащего капитальному ремонту, составляет более 16 тыс. м2.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Строительство детского сада - четвертая по дороговизне закупка в городе. Дошкольное учреждение почти за 144 миллиона должно появиться в Хаджибейском районе Одессы. По данным открытого аукциона, закупку провели с одним участником — ЧП "Монолит", которое должно завершить строительство до 31 декабря 2024 года. Отметим, что предприятие было замечено в скандальном строительстве детского комплекса "Виктория".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Еще один пятый лот был объявлен на капитальный ремонт одного из корпусов отделения кардиологии КНП "Городская клиническая больница №11". Общая сумма — 104 830 400 грн. В начале августа договор был заключен с компанией ООО "ИНЖ-СТРОЙ".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Самые дорогие тендеры 2023 года в Одесской области

Самый дорогой лот от службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Он был объявлен 30.05.23. Сумма закупки 2,5 млрд. его провели без аукциона, договор заключили с компанией "Ростдорстрой". Что именно собираются сделать на эти деньги, не очень понятно. В документах указан один вид работ - "Строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Второй лот. 30 мая 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области снова без торгов заключила еще один контракт. Соглашение, на этот раз на сумму 2,4 миллиарда, было заключено с компанией "Автомагистраль-юг". В документах также указано строительство трубопроводов, линий связи, электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

На третьем месте по стоимости лота расположился капитальный ремонт дороги КПП "Федосеевка"-Подольск-Ананьев, который осуществляется ООО "Березовкаагродорстрой" за 384 миллиона гривен. Открытые торги не проводились, подряд отдали по своему усмотрению.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Четвертый из самых дорогих лотов – это тоже от Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Общая сумма 287,511 млн гривен. В документах указан один вид работ – строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог и выравнивание поверхностей. Закупку провели без аукциона, договор был заключен с компанией "Ростдорстрой"

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Пятый лот. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего использования местного значения Раздельнянского района. Сумма — 267 525 686 грн. Заказчиком выступила служба местных автомобильных работ. Договор заключили с ООО "ПРОГРЕССДОРСТРОЙ".

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Напомним, в Одесской области в последнее время объявляли очень многие тендеры, в уместности которых усомнились в ОВА. В частности, речь идет о сотнях тысяч гривен и рождественских подарках, которые объявляли в некоторых общинах региона. В настоящее время идет их изучение.

Больше о профильной комиссии

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.