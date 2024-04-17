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В одному з районів Одеси закатають ями за 6 мільйонів — Prozorro

17 квітня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В одному з районів Одеси закатають ями за 6 мільйонів — Prozorro
Фахівці ремонтують дорогу. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вартість послуг з ремонту автомобільних доріг в одному з районів Одеси оцінили у понад шість мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило Комунальне підприємство "Міські дороги".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

В Одесі планують виділити на ремонт вибоїн понад 6 мільйонів — Prozorro - фото 1
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Гроші витратять на послуги з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття доріг Київського району Одеси.  Пропозиції від учасників прийматимуть до 23 квітня, а вже на наступний день призначено початок аукціону.  Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 6 002 152,50 гривень. 

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Що планують зробити на ці гроші

Обсяг покриття, яке хочуть відновити складає: 8 580 квадратних метрів, а саме

  • 5 580 кв.м. — при глибині вибоїн до 50 мм та 
  • 3 000 кв.м — при глибині вибоїн до 20 мм.

Основні роботи, які планують зробити:

  • очищення дороги від пилу, бруду, частинок кам’яного матеріалу (щебінок);
  • оброблення очищеної та підготовленої поверхні асфальтобетонного покриття гарячою бітумною емульсією;
  • заповнення вибоїн сумішшю з гранітного щебеню і бітуму.

Тендери на ремонт доріг на Одещині

Нагадаємо, що в  Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на відновлення дорожного покриття в Хаджибейському районі Одеси планують понад 20 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн. 

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Одеська область
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