В одному з районів Одеси закатають ями за 6 мільйонів — Prozorro

Фахівці ремонтують дорогу. Фото: УНІАН

Вартість послуг з ремонту автомобільних доріг в одному з районів Одеси оцінили у понад шість мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило Комунальне підприємство "Міські дороги".



Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.



Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Гроші витратять на послуги з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття доріг Київського району Одеси. Пропозиції від учасників прийматимуть до 23 квітня, а вже на наступний день призначено початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 6 002 152,50 гривень.

Читайте також:

Що планують зробити на ці гроші

Обсяг покриття, яке хочуть відновити складає: 8 580 квадратних метрів, а саме

5 580 кв.м. — при глибині вибоїн до 50 мм та

3 000 кв.м — при глибині вибоїн до 20 мм.

Основні роботи, які планують зробити:

очищення дороги від пилу, бруду, частинок кам’яного матеріалу (щебінок);

оброблення очищеної та підготовленої поверхні асфальтобетонного покриття гарячою бітумною емульсією;

заповнення вибоїн сумішшю з гранітного щебеню і бітуму.

Тендери на ремонт доріг на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на відновлення дорожного покриття в Хаджибейському районі Одеси планують понад 20 мільйонів гривень.



Раніше ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.