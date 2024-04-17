В одном из районов Одессы закатают ямы за 6 миллионов — Prozorro

Специалисты ремонтируют дорогу. Фото: УНИАН

Стоимость услуг по ремонту автомобильных дорог в одном из районов Одессы оценили более шести миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило Коммунальное предприятие "Городские дороги".



Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Деньги потратят на услуги по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Киевского района Одессы. Предложения от участников будут принимать до 23 апреля, а уже на следующий день назначено начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки – 6 002 152,50 гривен.

Читайте также:

Что планируют сделать на эти деньги

Объем покрытия, которое хотят восстановить, составляет: 8 580 квадратных метров, а именно

5 580 кв.м. — при глубине выбоин до 50 мм и

3 000 кв.м — при глубине выбоин до 20 мм.

Основные работы, которые планируют сделать:

очистка дороги от пыли, грязи, частиц каменного материала (щебёнок);

обработка очищенной и подготовленной поверхности асфальтобетонного покрытия горячей битумной эмульсией;

заполнение выбоин смесью из гранитного щебня и битума.

Тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, что в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на восстановление дорожного покрытия в Хаджибейском районе Одессы планируют более 20 миллионов гривен.



Ранее мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета Одесской области оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн. грн.