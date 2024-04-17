Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В одном из районов Одессы закатают ямы за 6 миллионов — Prozorro arrow

В одном из районов Одессы закатают ямы за 6 миллионов — Prozorro

17 апреля 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В одном из районов Одессы закатают ямы за 6 миллионов — Prozorro
Специалисты ремонтируют дорогу. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Стоимость услуг по ремонту автомобильных дорог в одном из районов Одессы оценили более шести миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило Коммунальное предприятие "Городские дороги".

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

В Одессе планируют выделить на ремонт рытвин более 6 миллионов — Prozorro - фото 1
Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Деньги потратят на услуги по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Киевского района Одессы. Предложения от участников будут принимать до 23 апреля, а уже на следующий день назначено начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки – 6 002 152,50 гривен.

Читайте также:

Что планируют сделать на эти деньги

Объем покрытия, которое хотят восстановить, составляет: 8 580 квадратных метров, а именно

  • 5 580 кв.м. — при глубине выбоин до 50 мм и
  • 3 000 кв.м — при глубине выбоин до 20 мм.

Основные работы, которые планируют сделать:

  • очистка дороги от пыли, грязи, частиц каменного материала (щебёнок);
  • обработка очищенной и подготовленной поверхности асфальтобетонного покрытия горячей битумной эмульсией;
  • заполнение выбоин смесью из гранитного щебня и битума.

Тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, что в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на восстановление дорожного покрытия в Хаджибейском районе Одессы планируют более 20 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета Одесской области оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн. грн.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
тендер
аукцион
дороги
Одесская область
Новости Одессы
закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость