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В Одесі закуплять дорожніх знаків на 3 мільйони — Prozorro

9 травня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі закуплять дорожніх знаків на 3 мільйони — Prozorro
В Одесі планують закупити нові дорожні знаки. Ілюстративне фото: polis.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Закупівлю дорожніх знаків оголосило КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради. На необхідні товари готові витратити 2 999 528 гривень з бюджету.  Пропозиції прийматимуться до 17 травня, а аукціон відбудеться 20 травня у форматі відкритих торгів з особливостями. У документації зазначено, постачання товару має відбутися до кінця 2024 року.

Що планують закупити

Загалом планують здійснити закупівлю 1850 дорожніх знаків, а саме:

  • Дорожній знак (Коло 700) —  530 шт.
  • Дорожній знак (Трикутник 900) — 350 шт.
  • Дорожній знак (Квадрат 700*700) — 820 шт.
  • Дорожній знак (Прямокутник 700*1400) — 50 шт.
  • Дорожній знак (Прямокутник 900*600) — 30 шт.
  • Дорожній знак (Прямокутник 350*700) — 50 шт.
  • Дорожній знак (Прямокутник 500*2250) — 10 шт.
  • Дорожній знак (Восьмикутник (STOP)700) — 10 шт.

Інші тендери в Одесі

Ми писали раніше, що вартість послуг з ямкового ремонту автомобільних доріг в одному з районів Ізмаїла, що на Одещині, оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило місцеве Управління житлово-комунального господарства.

Також ми писали, що Комунальне підприємство "Міські дороги" також оголосило тендер на ремонт міських доріг. Так, роботи з утримання доріг оцінили у понад шість мільйонів гривень.

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