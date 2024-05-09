В Одессе закупят дорожных знаков на 3 миллиона — Prozorro

В Одессе планируется закупка новых дорожных знаков. Иллюстративное фото: polis.ua

Для Одессы планируется закупить около 2 тысяч новых дорожных знаков до конца текущего года. В общем, на такие цели в городе готовы выделить почти 3 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о закупке

Закупку дорожных знаков объявило КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского городского совета. На необходимые товары готовы потратить 2 999 528 гривен из бюджета. Предложения будут приниматься до 17 мая, а аукцион пройдет 20 мая в формате открытых торгов с особенностями. В документации указано, что поставка товара должна состояться до конца 2024 года.

Что планируют закупить

В целом планируется осуществить закупку 1850 дорожных знаков, а именно:

Дорожный знак (Колесо 700) — 530 шт.

Дорожный знак (Треугольник 900) — 350 шт.

Дорожный знак (Квадрат 700*700) — 820 шт.

Дорожный знак (Прямоугольник 700*1400) — 50 шт.

Дорожный знак (прямоугольник 900*600) — 30 шт.

Дорожный знак (Прямоугольник 350*700) — 50 шт.

Дорожный знак (Прямоугольник 500*2250) — 10 шт.

Дорожный знак (восьмиугольник (STOP) 700) — 10 шт.

Другие тендеры в Одессе

Мы писали ранее, что стоимость услуг по ямочному ремонту автомобильных дорог в одном из районов Измаила Одесской области оценили почти в 5 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило местное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Также мы писали, что Коммунальное предприятие "Городские дороги" также объявило тендер на ремонт городских дорог. Так, работы по содержанию дорог оценили более чем в шесть миллионов гривен.