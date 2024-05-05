В Ізмаїлі залатають ям на дорозі на майже п'ять мільйонів — ProZorro

Попереджувальні знаки про ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість послуг з ямкового ремонту автомобільних доріг в одному з районів Ізмаїла, що на Одещині, оцінили у майже п'ять мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило місцеве Управління житлово-комунального господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що планують зробити

Тендер оголосили на проведення ямкового ремонту вулиці Телеграфна, який охоплює ділянку від вулиці Білгород-Дністровської до вулиці Тиха. Протяжність ділянки, яку полагодять, становить близько 2,7 кілометра. Згідно з документацією, планується викласти понад 2 500 квадратних метрів покриття, на що буде використано майже 500 тонн асфальтобетонної суміші. Крім того, підрядник повинен буде зібрати та вивезти сміття та замінити 11 чавунних люків.

Більше про закупівлю

Очікувана вартість робіт становить 4 890 334 гривень, при цьому роботи будуть фінансуватися коштом місцевого бюджету в рамках експлуатаційного утримання доріг. Аукціон заплановано на 8 травня, а майбутній підрядник повинен завершити роботи до 15 липня 2024 року.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальт хочуть за понад 30 млн грн.



Раніше ми писали, в Одесі уже вкотре оголосили тендер на ремонт доріг. Цього разу витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.

Додамо, на Одещині масово ремонтують дороги. Цього разу постелити новий асфальт хочуть знову в місті Ізмаїл, на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.