Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Измаиле залатают ям на дороге почти на пять миллионов — ProZorro arrow

В Измаиле залатают ям на дороге почти на пять миллионов — ProZorro

5 мая 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Измаиле залатают ям на дороге почти на пять миллионов — ProZorro
Предупреждающие знаки о ремонте дороги. Фото иллюстративное: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Стоимость услуг по ямочному ремонту автомобильных дорог в одном из районов Измаила, что в Одесской области, оценили почти в пять миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило местное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Тендер на ремонт дороги в Измаиле
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Тендер объявили на проведение ямочного ремонта улицы Телеграфной, которая охватывает участок от улицы Белгород-Днестровской до улицы Тиха. Протяженность участка, которую починят, составляет около 2,7 километра. Согласно документации, планируется выложить более 2500 квадратных метров покрытия, на что будет использовано почти 500 тонн асфальтобетонной смеси. Кроме того, подрядчик должен будет собрать и вывезти мусор и заменить 11 чугунных люков.

Больше о закупке

Ожидаемая стоимость работ составляет 4 890 334 гривен, при этом работы будут финансироваться за счет местного бюджета в рамках эксплуатационного содержания дорог. Аукцион запланирован на 8 мая, а будущий подрядчик должен завершить работу до 15 июля 2024 года.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. На этот раз застелить асфальт хотят более чем за 30 млн грн.

Ранее мы писали, в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на работы планируется более 20 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области массово ремонтируют дороги. В этот раз постелить новый асфальт хотят снова в городе Измаил, на работы планируют потратить почти 24 миллиона гривен.

Одесса
ремонт
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать