В Измаиле залатают ям на дороге почти на пять миллионов — ProZorro

Предупреждающие знаки о ремонте дороги. Фото иллюстративное: Новости.

Стоимость услуг по ямочному ремонту автомобильных дорог в одном из районов Измаила, что в Одесской области, оценили почти в пять миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило местное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что планируют сделать

Тендер объявили на проведение ямочного ремонта улицы Телеграфной, которая охватывает участок от улицы Белгород-Днестровской до улицы Тиха. Протяженность участка, которую починят, составляет около 2,7 километра. Согласно документации, планируется выложить более 2500 квадратных метров покрытия, на что будет использовано почти 500 тонн асфальтобетонной смеси. Кроме того, подрядчик должен будет собрать и вывезти мусор и заменить 11 чугунных люков.

Больше о закупке

Ожидаемая стоимость работ составляет 4 890 334 гривен, при этом работы будут финансироваться за счет местного бюджета в рамках эксплуатационного содержания дорог. Аукцион запланирован на 8 мая, а будущий подрядчик должен завершить работу до 15 июля 2024 года.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. На этот раз застелить асфальт хотят более чем за 30 млн грн.



Ранее мы писали, в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. В этот раз потратить на работы планируется более 20 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области массово ремонтируют дороги. В этот раз постелить новый асфальт хотят снова в городе Измаил, на работы планируют потратить почти 24 миллиона гривен.