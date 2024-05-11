Строительство на миллиарды — на Одесчине отдали подряд скандальной компании без аукциона

Строители отдыхают. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области двухмиллиардный тендер отдали без аукциона скандальной компании "Росдорстрой". Сразу две закупки провела Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Больше о тендерах

Закупки были объявлены 10 мая и проведены без аукционов. Работы должны быть проделаны до конца мая 2025 года. Первый тендер — на сумму 1 495 722 380 гривен. Его частично профинансируют из госбюджета, из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — это 15 000 000.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Вторая закупка тоже произведена без аукциона. Подрядчик — компания "Росдорстрой". Сумма — 1 015 764 030, из них 90 000 000 профинансирует государство.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Отметим, что именно собираются сделать эти деньги, не очень понятно. Но подобные закупки уже проводили в прошлом году с этой компанией, тогда было выделено почти 5 000 000 000 грн. В документах указан один вид работ — "Строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей". Документы с перечнем работ тоже не опубликованы, в обосновании тендера говорится, однако, что это закупка товаров, работ и услуг для строительства, ремонта и других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры.

Данные по аукциону. Фото: скриншот

Что известно о фирме "Росдорстрой"

По данным мониторингового сервиса "ОпенДатаБот", "Ростдорстрой" фигурирует в ряде уголовных производств, касающихся служебной халатности, некачественного выполнения работ и завышения стоимости материалов при строительстве. Компанией неоднократно занималось НАБУ.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, для Одессы планируется закупить около 2 тысяч новых дорожных знаков до конца текущего года. В общей сложности на такие цели в городе готовы выделить почти 3 миллиона гривен.

Мы также сообщали, что стоимость услуг по ямочному ремонту автомобильных дорог в одном из районов Измаила в Одесской области оценили почти в 5 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило местное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальное предприятие "Городские дороги" также объявило тендер на ремонт городских дорог. Так, работы по содержанию дорог оценили в более 6 миллионов гривен.