Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Витратять близько шести мільйонів — в Одесі оголосили новий тендер на ремонт доріг arrow

Витратять близько шести мільйонів — в Одесі оголосили новий тендер на ремонт доріг

1 червня 2024 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Витратять близько шести мільйонів — в Одесі оголосили новий тендер на ремонт доріг
Техніка працює над укладкою асфальту. Фото: Freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі оголошено новий тендер на оренду обладнання для ямкового ремонту доріг із залученням оператора. Загальна вартість послуг становить близько шести мільйонів гривень. Відповідна закупівля була оголошена Комунальним підприємством "Міські дороги".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Тендер на ремонт доріг в Одесі
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі аукціону

Комунальне підприємство планує витратити кошти на оренду установки для ремонту дорожнього покриття за допомогою струменевих технологій із застосуванням бітумних емульсій. Пропозиції від учасників тендеру прийматимуться до 6 червня, а того ж дня відбудеться аукціон. Загальна сума закупівлі складає 5 999 234 гривень, які будуть взяті з місцевого бюджету.

Які роботи заплановані

Орендовану установку для ремонту доріг планують використовувати в Приморському районі Одеси. Загальний обсяг покриття, яке планують замінити, становить 8580 кв.м. В документах йдеться про те, що роботи можуть бути надані на будь-якій вулиці району. Конкретного переліку, де саме, немає. 

Попередні тендери

Це вже третій подібний тендер в Одесі. Попередній тендер був оголошений у квітні цього року і стосувався оренди обладнання для ремонту доріг у Київському районі міста. Пізніше також була оголошена подібна закупівля для Хаджибейського району

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури області провела дві великі закупівлі без аукціону, передавши підряди на загальну суму понад два мільярди гривень компанії "Росдорстрой". Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, які обійдуться майже у 50 мільйонів гривень. 

тендер
дороги
Одеська ОДА
закупівлі
Одеса
ремонт
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей