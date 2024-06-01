Потратят около шести миллионов — в Одессе объявили новый тендер на ремонт дорог

Техника работает над укладкой асфальта. Фото: Freepik

В Одессе объявлен новый тендер на аренду оборудования для ямочного ремонта дорог с привлечением оператора. Общая стоимость услуг составляет около шести миллионов гривен. Соответствующая закупка была объявлена Коммунальным предприятием "Городские дороги".

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали аукциона

Коммунальное предприятие планирует потратить средства на аренду установки по ремонту дорожного покрытия с помощью струйных технологий с применением битумных эмульсий. Предложения от участников тендера будут приниматься до 6 июня, а в этот же день состоится аукцион. Общая сумма закупки составляет 5 999 234 гривен, которые будут взяты из местного бюджета.

Какие работы запланированы

Арендованную установку для ремонта дорог планируется использовать в Приморском районе Одессы. Общий объем планируемого замены покрытия составляет 8 580 кв.м. В документах говорится, что работы могут быть предоставлены на любой улице района. Конкретного перечня, где именно, нет.

Предыдущие тендеры

Это уже третий подобный тендер в Одессе. Предыдущий тендер был объявлен в апреле этого года и касался аренды оборудования по ремонту дорог в Киевском районе города. Позже также была объявлена подобная закупка для Хаджибейского района.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, Служба восстановления и развития инфраструктуры области провела две крупные закупки без аукциона, передав подряды на общую сумму более двух миллиардов гривен компании "Росдорстрой". Кроме этого, в городе Измаил планируется заключение нового асфальта, на что выделено почти 24 миллиона гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог между тремя селами региона, которые обойдутся почти в 50 миллионов гривен.