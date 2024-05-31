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Більше 100 мільйонів — вчетверте на Prozorro оголошена закупівля на ремонт школи в Одесі

31 травня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Більше 100 мільйонів — вчетверте на Prozorro оголошена закупівля на ремонт школи в Одесі
Будівля школи №39 в Одесі. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в  школі №39, а їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення закупівлі. Фото: скриншот

Ремонт школи №39

Тендер передбачає капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території школи №39 по вул. Успенська, 20. Очікувана вартість закупівлі становить 109 316 200 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. 

Зазначимо, що цю закупівлю проводять уже вчетверте. Минулі дві були оголошені наприкінці 2023 року та скасовані через відсутність пропозицій, останній раз — минулого місяця — пропозицію учасника відхилили, хоча він зазначив, що  виконати роботи готовий за 109 231 600 гривень.

Відхилили пропозицію учасника тендеру
Протокол розкриття останньої закупівлі. Фото: скриншот

Що планують зробити

Роботи з ремонту будівлі школи містять в собі реконструкцію фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон та дверей. Також планується проведення каналізації та облаштування огорожі на території школи тощо. 

Інші тендери на ремонт закладів освіти на Одещині

Ми писали раніше, що в місті Арциз Болградського району Одещини запланували відремонтувати будівлі ліцею №5. Роботи оцінили у майже 100 мільйонів гривень, а підрядник має здати об'єкт до кінця наступного року. 

Також  у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.

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