На Одещині відремонтують будівлю ліцею — майже 100 мільйонів гривень виділено з бюджету

Ліцей №5 в Арцизі на Одещині. Фото: Facebook/Арцизький ліцей 5

У місті Арциз Болградського району Одещини запланували відремонтувати будівлі ліцею №5. Роботи оцінили у майже 100 мільйонів гривень, а підрядник має здати об'єкт до кінця наступного року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Результати аукціону

Замовником став Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради. Закупівлю провели у форматі відкрити торгів з особливостями, проте претендент був лише один — ТОВ "Моноліт-Центр". Підрядник погодився виконати роботи за чітко зазначену суму у тендері — 99 266 281 гривень.

ТОВ "Моноліт-Центр" має виконати реконструкцію будівлі Арцизького ліцею №5 що розміщується на вул. Свободи 115. Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Що має зробити підрядник

Роботи, зазначені у документації, містять в собі ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон та дверей, а також проведення каналізації та облаштування огорожі на території школи. Окрім цього підрядник має здійснити ремонт в приміщеннях та облаштувати подвір’я тощо.

Інші тендери на ремонт закладів освіти

Ми писали, що раніше управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.