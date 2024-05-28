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В Одесской области отремонтируют здание лицея — почти 100 миллионов гривен выделено из бюджета

28 мая 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области отремонтируют здание лицея — почти 100 миллионов гривен выделено из бюджета
Лицей №5 в Арциге в Одесской области. Фото: Facebook/Арцизский лицей 5
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В городе Арциз Болградского района Одесской области запланировали отремонтировать здания лицея №5. Работы оценили почти в 100 миллионов гривен, а подрядчик должен сдать объект до конца следующего года.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Результаты аукциона

Заказчиком стал Отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета. Закупку провели в формате открытия торгов с особенностями, однако претендент был только один — ООО "Монолит-Центр". Подрядчик согласился выполнить работы за четко указанную сумму в тендере — 99 266 281 гривен.

ООО "Монолит-Центр" должно выполнить реконструкцию здания Арцизского лицея №5 на ул. Свободы 115. Работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Что должен сделать подрядчик

Работы, указанные в документации, включают в себя ремонт фасадов, кровли и утепления крыши, установку пандусов, замену окон и дверей, а также проведение канализации и обустройства ограды на территории школы. Кроме того, подрядчик должен осуществить ремонт в помещениях и обустроить двор и т.д.

Другие тендеры на ремонт учебных заведений

Мы писали, что ранее управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

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